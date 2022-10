Tratta ferroviaria Padova-Bassano, inaugurato il nuovo treno Rock

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Procede spedito, è il caso di dire, il piano di ammodernamento del servizio ferroviario regionale. Trenitalia, infatti, ha inaugurato oggi, 6 ottobre, un nuovo treno veloce, efficiente e sopratutto sostenibile senza rinunciare al confort curato per i propri passeggeri. La tratta Padova-Bassano vedrà sfrecciare un nuovissimo Rock del Gruppo Fs, interamente Made in Italy il convoglio raggiunge una velocità massima di 160 chilometri orari.

Alla guida della prima tratta del nuovo Rock il macchinista 26enne Alex Saccon che lo ha visto effettuare anche l’ultima corsa del locomotore Diesel 445 della stessa linea prima dell’elettrificazione avvenuta nel 2020 e il successivo “pensionamento” del vecchio locomotore. Una coincidenza che di fatto segna un cambio radicale dei tempi mantenendo, però, un’identità giovane proprio come il macchinista Saccon.

A salutare la partenza del nuovo treno, questa mattina c’erano Elisa De Berti, Vicepresidente e Assessore alla mobilità della Regione Veneto e Ivan Aggazio, Direttore Regionale Veneto di Trenitalia alla stazione di Padova per il viaggio inaugurale del convoglio. Sono 6 le corse giornaliere tra Padova e Bassano sul nuovo Rock (per un totale di 8.760 passeggeri trasportabili), a cui se ne aggiungeranno altre 10 dopo l’introduzione di ulteriori treni nelle prossime settimane.

Il Rock si contraddistingue per la particolare attenzione all’ambiente grazie a consumi energetici ridotti (meno del 30% rispetto alla generazione precedente), un ampio utilizzo di materiali ecosostenibili per gli interni e oltre il 97% di riciclabilità dei materiali al termine del ciclo di vita. I posti sono più di 1.460, dei quali 605 a sedere, nella composizione a cinque carrozze. Inoltre, a conferma dell’impegno del Gruppo Fs per un modello di mobilità integrata e sostenibile a bordo sono presenti 15 postazioni per le biciclette. Prevista anche la possibilità di ricaricare durante il viaggio la batteria della bici elettrica, con 6 prese dedicate. Completano l’allestimento oltre 30 monitor LCD per le informazioni ai viaggiatori, un sistema di videosorveglianza con 50 telecamere e il Wi-Fi con portale di bordo.