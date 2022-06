Veneti sempre meno sedentari, il 43,8 per cento pratica attività fisica

Per numero di atleti spiccano le province di Treviso e Verona (19% del totale Veneto) e, a seguire, Padova e Vicenza (18%) e Venezia (17%). Le società sportive con più tesserati sono, in ordine, Treviso (20%), Verona e Padova (18%) e, a seguire, Vicenza (17%) e Venezia (16%). Infine per quanto riguarda gli operatori la maggiore incidenza si riscontra nelle province di Treviso (21%), Vicenza e Padova (19%). Nel sondare ulteriormente il territorio veneto, emerge come qualche sport sia specifico di alcune aree: pur non essendo lo sport più diffuso, si evidenzia come la provincia di Treviso si caratterizza per il ciclismo (3.854 atleti), Belluno per gli sport invernali (4.779 atleti), Rovigo per la pesca sportiva (2.375 atleti), Venezia per la vela (5.216 atleti), Padova per la ginnastica (3.557 atleti), Vicenza per i pesi (2.678 atleti) e Verona per la palla tamburello (3.883 atleti).