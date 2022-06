Controlli serrati nel weekend, il Questore firma 18 ordinanze di espulsione

Ancora duro lavoro per le pattuglie di polizia che nel fine settimana hanno effettuato servizio di controllo nelle zone di Campo Marzio, Quadrilatero, Giardini Salvi, Parco Fornaci e in zona Mercato Nuovo. Il Questore di Vicenza, Paolo Sartori, ha firmato una nuova ordinanza per la prevenzione della micro-criminalità, dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ordine pubblico. Da venerdì a domenica sono state identificate 181 persone, di cui 79 stranieri e 64 con precedenti penali, 41 veicoli e 15 Esercizi pubblici.

All’interno dei Giardini Salvi è stato identificato un ventenne gambiano, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, nei suoi confronti è stato avviato l’iter per la revoca del permesso di soggiorno e la successiva espulsione dal territorio nazionale. All’interno di un locale pubblico è stato individuato un cittadino moldavo con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, dopo essere stato accompagnato negli uffici di viale Mazzini il Questore gli ha notificato l’Avviso Orale, in quanto ritenuta persona pericolosa. Tutte le attività sono state integrate con la predisposizione di 4 posti di controllo lungo le principali arterie stradali, in ingresso ed in uscita dal territorio comunali.

Visto l’elevata presenza di turisti sono stati disposti controlli specifici a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica mediante l’impiego di pattuglie appiedate. In totale si contano 12 fogli di via obbligatori a carico di cittadini italiani gravati da precedenti penali e di polizia, residenti in Comuni diversi e senza alcun titolo per permanere nel territorio del comune di Vicenza e di Malo. Mentre 6 sono gli ordini di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini stranieri con a proprio carico precedenti penali e/o di polizia di varia natura, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia. Il Questore ha firmato l’ordinanza con ordine di lasciare il nostro Paese entro 7 giorni. Qualora gli stranieri non ottemperassero, verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“La costante presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, dispiegate in sistematici servizi di controllo del territorio nelle aree più problematiche della Città e della Provincia rappresenta un aspetto fondamentale per far sentire i cittadini al sicuro. Con l’approssimarsi della stagione estiva – ha assicurato il Questore Sartori – queste attività operative verranno mantenuti e, se del caso, implementati sia nelle aree del Centro, sia in periferia”.