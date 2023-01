Verona, un pezzo di cometa crolla sui gradoni: danneggiata l’Arena. Ora è sotto sequestro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Procura di Verona ha posto sotto sequestro l’Arena, dopo che in tarda mattina di una parte della grande stella cometa che ogni anno viene allestita in piazza Bra per le Festività Natalizie, è crollata, danneggiando l’anfiteatro di epoca romana.

Il pubblico ministero Alberto Sergi, coordinatore dell’inchiesta, ha aperto un fascicolo per danneggiamento colposo. La stella cometa è composta da una gigantesca struttura in acciaio, alta 70 metri e pesante 78 tonnellate: sono 38 anni che viene allestita, unendo in una unica “scia” la piazza con l’interno dell’anfiteatro. Il crollo è avvenuto durante le operazioni di smontaggio: a cadere prima sui gradoni,e poi a ruzzolare fino in fondo alla cavea, è stata la base in acciaio.

A rimanere danneggiati sono stati i gradoni: il danno deve ancora essere quantificato da parte dei tecnici dell’Area monumenti del Comune di Verona e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

Nessuno è rimasto ferito: al momento del crollo erano presenti solo gli addetti allo smontaggio in quanto il lunedì è un giorno di chiusura al pubblico. L’anfiteatro dovrebbe rimanere chiuso tutta la settimana.