Vigilia di incidente stradali all’alba con tre giovani vittime in Veneto tra i 25 e i 26 anni

E’ una vigilia di Natale funestata da incidenti stradali con esiti anche mortali quella iniziata all’alba di sabato 24 dicembre, con il territorio di Castelfranco Veneto interessato da due gravi fatti di cronaca, tra le 4.30 e le 6.30 di oggi. Il bilancio qui è di un morto e due feriti trasportati in gravi condizioni in ospedale. Più lontano, nel territorio comunale di Mestre, due 25enni hanno perso la vita alle 5 del mattino: erano gli occupanti di una Renault Clio , insieme a un ragazzo e una ragazza estratti vivi dal groviglio di lamiere dopo lo schianto su un muretto di una strada sopraelevata in via Libertà.

A perdere nel Trevigiano la vita è un 26enne di San Martino di Lupari – Nicolò Piva il suo nome come informa la Tribuna di Treviso -, che si trovava alla guida di un furgone alle prime luci del giorno. Sarebbe uscito di strada sfondando le barriere laterali, piombando dalla carreggiata di marcia a una decina di metri sotto il terrapieno della circonvallazione Ovest che lambisce la città castellana. In precedenza, poco lontano, in piena notte un’auto con a bordo due giovani di Loria si era schiantata su una rotatoria: feriti entrambi, con un 29enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso più vicino.

Il giovane sarebbe morto sul colpo, a causa dello schianto frontale della cabina su cui sedeva al volante, sul terreno. Inutili i soccorsi sul posto di pompieri e ambulanza del Suem, visto che la speranza di salvare vita del giovane padovano era irrimediabilmente compromessa a causa delle lesioni interne riportate nell’impatto. Si tratterebbe di un’uscita autonoma di strada, forse causata da un colpo di sonno viste le circostanze.

Le notizie sono in aggiornamento