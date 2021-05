Zaia: “Prossima settimana apriamo le vaccinazioni agli operatori turistici”

La prossima settimana il Veneto dà il via alla possibilità per gli operatori turistici di vaccinarsi contro il Covid. Lo ha annunciato oggi Luca Zaia nella consueta conferenza stampa a Marghera, nella sede della Protezione Civile. Si tratta di un bacino composto da crica 80 mila addetti tra alberghi, camping, campi di divertimento, spiagge, a cui vanno aggiunti 35 mila giovani impegnati nei centri estivi. Come ha specificato il presidente della Regione, “potranno prenotarsi e poi certificare la propria posizione”.

La Regione punta infatti a mettere al sicuro sia gli operatori di uno dei settori trainanti dell’economia regionale, sia i giovani. “La condizione principale è che ci siano i vaccini e che ci sia una condivisione nazionale” ha aggiunto Zaia.

L’idea della Regione è di vaccinare con una dose di Jonhson&Johnson gli operatori turistici sotto i 60 anni, grazie a 60mila dosi, mentre si utilizzerebbero le settimane centrali di agosto per vaccinare chi fa vacanza e in generale gli operatori turistici in Veneto. “Stiamo tentando di programmare – annuncia il Presidente della Regione – per dare la possibilità nelle due settimane centrali di agosto di vaccinare i turisti in Veneto”. Il Veneto è la prima regione turistica in Italia con 72 milioni di presenze, di cui il 67% costituite da stranieri.

La campagna vaccinale. Sono state 32.224 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di ieri in regione, per un totale dia 2.589.813, il 95,2% delle forniture giunte in Veneto. Ad aver completato il ciclo con il richiamo sono state finora 828.607 veneti (il 17% dei residenti), mentre ha ricevuto almeno una dose il 35,5% dei 1.732.828 residenti. Dando uno sguardo alle fasce di età, gli over 80% con almeno una dose sono il 97,8%; i 70-79 sono l’85,2%; i 60-69 sono il 76%; i 50-59 sono il 35,8%; i 40-49 sono il 14,3%. I soggetti disabili ad aver ricevuto almeno una somministrazione sono il 74,1%, i vulnerabili il 71,7%. Si tratta di dati tutti diffusi nel report regionale di oggi.

Il contagio. L’incidenza dei positivi sui tamponi processati è pari allo 0,46% “un dato record” ha sottolineato Zaia. I dati del bollettino regionale delle ore 17 di oggi indicano in 9.783 gli attualmente positivi e 697 (compresi 325 negativizzati) i ricoverati in area medica (rispetto al report di martedì mattina sono 28 in meno). 92 i ricoverati in terapia intensiva (-3 rispoetto alle 8 di questa mattina). Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 422.371, quello delle vittime a 11.540.