A Campo Marzo fermati uno spacciatore di eroina e il suo acquirente

Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in atto dalla polizia locale nell’area verde di Campo Marzo a Vicenza, nel pomeriggio di ieri lunedì 28 febbraio un uomo (J.A., 30 anni) è stato denunciato per spaccio mentre un altro (C.P., 40 anni) è stato segnalato alla Prefettura per detenzione ad uso personale di droga.

L’operazione, che è stata eseguita da personale in borghese dell’unità Nos della polizia locale con l’ausilio del sistema di videosorveglianza e in collaborazione con le pattuglie antidegrado, ha portato al sequestro di due dosi di eroina da 0,79 grammi ciascuna e di 115 euro in contanti.

Nel dettaglio, poco dopo le 15.30 del 28 febbraio gli agenti addetti al controllo delle telecamere di videosorveglianza nel nuovo distaccamento della polizia locale di Campo Marzo hanno notato uno scambio sospetto tra due individui vicino al parco giochi di viale dell’Ippodromo. Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno fermato l’acquirente, C.P., il quale ha consegnato spontaneamente le due dosi di eroina. La pattuglia antidegrado insieme con alcuni agenti in borghese ha raggiunto, quindi, lo spacciatore, J.A., e lo ha accompagnato al distaccamento dove è stato fotosegnalato, perquisito e denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.