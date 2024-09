A Vicenza si riunisce il Coc, pronti 3 mila sacchi di sabbia. In forse il concerto di Mannoia

Stando alle previsioni meteo per la giornata di giovedì, si è riunito stamattina nella città di Vicenza il Coc, con l’assessore comunale Matteo Tosetto a tenerne le redini. Una prima riunione si è svolta nella sede di comando di polizia locale in strada Soccorso Soccorsetto, con il Centro Operativo Comunale a coordinare le azioni di prevenzione e intervento per eventi straordinari, con timore di nuovi allagamenti in primis.

Dopo le piogge per quanto intense di metà mattinata non si rilevano per ora particolari situazioni di criticità nel capoluogo vicentino e nelle frazioni contigue, ma è nel pomeriggio che si attendono nuove precipitazioni atmosferiche e temporali. Il previsto concerto di stasera con sul palco Fiorella Mannoia al momento rimane programmato regolarmente sul palco di Piazza dei Signori, ma si attende l’evoluzione del maltempo nelle prossime ore per una decisione definitiva.

Intanto sul fronte di protezione civile sono pronte le squadre di volontari in caso di bisogno, con già distribuiti nei punti cruciali della città circa 3 mila sacchi riempiti di sabbia da usare come argini artificiali in caso di esondazioni di canali, torrenti o di allagamenti in genere. Altri 2 mila rimangono a deposito, in via Frescobaldi nel magazzino preposto gestito sempre da protezione civile, a disposizione in caso di emergenza. Anche l’azienda Vi.Acqua è pronta all’intervento attivando gli impianti di propria competenza, in particolare in zona Stadio.