Il “Raid Vicenza-Budapest-Vicenza” al traguardo a Thiene. In arrivo le moto storiche

Il centro storico di Thiene fa da punto di arrivo e “circuito” per la sfilata di una quarantina di auto e moto d’epoca che hanno stanno concludendo un “giro” da 1.900 chilometri. Per gli amanti e gli appassionati dei motori storici appuntamento a sabato 7 settembre, allora, con base al Bosco e poi la sfilata in corteo dei mezzi che stanno per completare l’edizione 2024 del Raid Vicenza-Budapest-Vicenza. Con start lunedì scorso a Piazzola sul Brenta e per la prima volta conclusione in Altovicentino, a Thiene, dopo un passaggio a Breganze.

Tre i paesi attraversati dalla carovana, che conta tanti piloti italiani ma anche amici che vivono in Svizzera e Germania. “La città di Thiene è onorata di accogliere l’arrivo della Vicenza Budapest Vicenza – dichiara Marina Maino, assessora all’Animazione del Centro Storico -, una competizione che unisce i partecipanti nella conoscenza dei territori attraversati e nell’amore per i veicoli storici e che è capace di trasmettere questa passione con entusiasmo anche a quanti vorranno essere nel nostro centro storico per ammirare l’arrivo della carovana e condividere la gioia delle premiazioni“.

Il programma. Alle 16.45 la carovana composta da circa 37 moto, auto storiche e veicoli di servizio e sei equipaggi stranieri si radunerà al Bosco. Alle 17 è prevista la partenza della sfilata che percorrerà le vie Trieste, Trento e corso Garibaldi con arrivo e parcheggio dei veicoli lungo lo stesso corso e piazza Chilesotti. Il corteo di moto sarà preceduto da Banda e Majorettes e accolto dai Motoclub Ponte di Bassano, Igna Novoledo, Sandrigo, Laverda Breganze e Polizia di Stato che allestiranno i propri gazebo in centro storico.

Dopo la visita dei partecipanti al Teatro Comunale cittadino si procederà dalle 18.30 alle premiazioni nella piazza centrale. Si tratta dell’ottava edizione del raid storico Vicenza-Budapest-Vicenza, rievocazione della corsa Milano-Budapest-Milano disputatasi per cinque volte nel periodo ante Seconda Guerra Mondiale. La corsa, una gara di regolarità nel rispetto delle norme stradali, è partita da Villa Contarini di Piazzola sul Brenta lunedì 2 settembre per attraversare tre Paesi Europei (Slovenia, Ungheria e Austria) oltre all’Italia e poi fare rientro nella provincia di Vicenza, prima a Breganze al Museo Moto Laverda e quindi nel centro di Thiene, “scortati” dal Motoclub Polizia di Stato.

Ad approfondire alcune curiosità che gravitano intorno all’evento è stato nei giorni scorsi il presidente dell’Associazione Vicenza-Budapest-Vicenza, Gaudenzio Miglioranza, in prima persona impegnato in questi giorni nel Raid: “Nel pomeriggio del 4 settembre la carovana è arrivata al giro di boa, ovvero a Budapest, capitale dell’Ungheria, senza particolari problemi se non qualche piccolo guasto alle moto più anziane, risolto in corsa dal meccanico del raid. La moto meno giovane presente in questa gara di regolarità è un Guzzi Falcone 500 del 1954 che ben si è comportata in questa prima fase“.

Per dare la possibilità agli “affezionati” di godere di panorami e percorsi diversi, il tracciato 2024 si è discostato da quello classico, fissando l’obiettivo finale nella capitale ungherese. Il percorso 2024 è stato definito il “Tour dei Castelli” (il 2023 era il “Tour dei Musei”): in Slovenia Castel Lueghi a Predjama e il Ljubljanski Grad nella capitale Lubiana, in Ungheria il Sumegi Var a Sumeg ed il tour guidato a Budapest a bordo dell’autobus panoramico, in Austria il particolare Castello di Hochosterwitz a Launsdorf e infine il Castello di Conegliano.