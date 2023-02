Abilmente in… Fiera. Torna la rassegna del fai da te fino a domenica

Che lo chiamate oggi “do it yourself” di respiro internazionale o con un più nostrano “fai da te” poco importa, l’importante consiste nel fatto che il denominatore comune rimanga sempre la creatività. E che nel calendario degli eventi da visitare o in cui essere parte attiva tra gli stand ci sia l’edizione 2023 di “Vicenza Abilmente“, che apre i battenti domani in area Fiera, fino a domenica 26 febbraio.

Tutto pronto nei padiglioni di Vicenza Ovest per il varo del “Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group“, prima di aprire i battenti per una quattro giorni con oltre 250 brand espositori e più di mille corsi, laboratori e live show.

Tante le novità. Tra queste, una nuova area dedicata al mondo del cake design: dopo il successo nell’edizione romana di Abilmente 2022, arriva anche in Veneto Cake&Dream, a cura della scuola di cucina Bake it! e Saracino, con una ricca proposta di corsi per grandi e piccini e tante dimostrazioni gratuite. In fiera anche il laboratorio del grafico Paolo Celotto, che guiderà i visitatori alla scoperta della stampa tipografica: sarà possibile comporre e stampare un manifesto personalizzato. In programma tanti workshop di calligrafia e lettering, ma anche di scrapbooking, con i corsi di Asi – Associazione Scrappers Italia, che quest’anno porta in fiera direttamente dagli Stati Uniti un’ospite speciale: Debby Schuh, esperta di scrap e vera ispirazione per gli amanti di questa tecnica. In questa edizione, Abilmente ospita anche un seminario, a cura dell’Associazione Ci Siamo Anche Noi: venerdì 24 febbraio, il sociologo Paolo Tomasin discuterà di “Creatività, potenzialità e prospettive tra sociale e mondo profit”.

Ad Abilmente Vicenza, viaggiare nella storia dell’arte è possibile: opere d’arte moderna incontrano sculture contemporanee, tutte reinterpretate con il tessuto. Ci si può immergere nella “Notte Stellata” di Van Gogh grazie al progetto di Feltrosa e del Coordinamento Tessitori Italiani: il celebre dipinto è stato segmentato in riquadri riprodotti da più di 180 artisti/artigiani, che hanno impiegato tante diverse tecniche tessili, sia tradizionali che sperimentali. In fiera l’opera collettiva a cura dell’Associazione “Sul filo dell’Arte” dedicata a Jeff Koons, uno degli artisti di rilievo del gusto globalizzato del XXI secolo grazie alle sue opere contraddittorie, dai colori saturi e dal gusto kitsch. Gli iconici balloon dog in acciaio inossidabile e dal finish traslucido ad Abilmente diventano cagnolini realizzati all’uncinetto con la tecnica dell’amigurumi.



Ad Abilmente torna “Cucito su di te – Dressmaking Lab”, la prima area laboratorio in Italia completamente dedicata alla moda handmade, creata in collaborazione con Gaia Segattini, fashion designer e divulgatrice dell’imprenditoria etica e sostenibile. «Il racconto della filiera artigiana favorisce una maggiore consapevolezza dell’acquisto di qualità – spiega Segattini –. Questo, insieme alla comunicazione diretta col cliente che permette di non avere sprechi, rappresenta una leva d’innovazione del modello di microimpresa artigiana, che viene espresso al meglio dalle realtà presenti nell’area Cucito su di te». In fiera anche QuiltLab, area interamente dedicata al patchwork, con tante associazioni e realtà provenienti da tutto il Veneto che esporranno le proprie creazioni di quilting declinate in tutte le tecniche possibili.