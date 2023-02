Articoli non conformi e scontrini “ballerini” alla fiera di San Valentino: multe per 4 mila euro

Quattro ambulanti attivi alla Fiera di San Valentino dovranno corrispondere circa mille euro di multa ciascuno – ammonta a 4.128 euro il totale esatto – per aver messo in vendita sui banchi articoli non rispondenti alle vigenti norme di sicurezza e tutela dei consumatori. Al di là delle sanzioni, l’azione dei finanzieri vicentini conferma la volontà precisa di portare nel territorio controlli puntuali in qualsiasi contesto, anche in sagre e fiere-mercato. Nello stesso contesto sono state messe quattro multe per mancata emissione di scontrini fiscali, con un ambulante addirittura sprovvisto del registratore di cassa.

In due domeniche successive, nelle date del 12 e del 19 febbraio, a Pozzoleone il gruppo di Guardia di Finanza chiamato ai controlli ha posto sotto sequestro circa 3 mila oggetti, merce che presentava delle irregolarità sul piano informativo. Una “dimenticanza” seriale quella che sempre più spesso i finanzieri vicentini rilevano, dovuta più a ragioni di risparmio mirato sui costi di traduzione, stampa ed etichettature che a un’effettiva noncuranza delle disposizioni di legge.

Tra questi, anche una partita di motoseghe e trapani ad alimentazione elettrica portatili, oltre a vari articoli di bigiotteria che spesso in queste occasioni vengono prese in consegna in seguito ai controlli per l’assenza delle informazioni corredate. I commercianti ambulanti multati nei giorni di festa provenivano da diverse zone d’Italia. Non avrebbero contestato l”operato delle Fiamme Gialle del nucleo di Bassano del Grappa, sapendo di trovarsi in fallo riguardo alle informazioni minime in lingua italiana, obbligatorie per correttamente le caratteristiche dei prodotti.

Nel corso dei citati servizi, le Fiamme Gialle bassanesi hanno eseguito paralleli controlli per rilevare la regolare certificazione dei corrispettivi con l’emissione dello scontrino fiscale, in esito ai quali sono state applicate 4 sanzioni amministrative. In un caso, inoltre, è stata riscontrata perfino la mancata accensione del registratore di cassa da parte, pur a fronte di operazioni commerciali portate ripetutamente a termine.