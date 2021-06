Abitazione invasa dal fumo: ustioni per un uomo e cane di casa salvato dai pompieri

Una corsa a sirene spiegate si è verificata ieri a Vicenza poco dopo le 16 del pomeriggio, in seguito alla chiamata di emergenza per un incendio scaturito in un’abitazione privata nei pressi di strada Casale. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Delle due Ferrate per circoscrivere e poi spegnere il rogo che aveva intaccato la veranda di un’abitazione, oltre che per prestare soccorso al proprietario, rimasto ustionato e trasferito al San Bortolo di Vicenza in ambulanza nel tentativo di arginare la fase iniziale dell’incendio.

In un secondo momento il 67enne vicentino, vista la gravità delle ferite da calore, è stato trasferito all’ospedale di Padova nel centro grandi ustioni. E’ assistito dal personale specializzato in prognosi riservata. Sembra che il problema sia scaturito dal condizionatore d’aria.

I pompieri arrivati dalla sede centrale provinciale di Vicenza con autopompa, autobotte e 7 operatori hanno limitato le fiamme che altrimenti si sarebbero alimentate ulteriormente, evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione. Salvato dai vigili del fuoco il malcapitato cane dell’uomo, che era rimasto intrappolato e impaurito all’interno della casa invasa dal fumo.

Interessate dalle fiamme anche la centralina dell’impianto fotovoltaico, aumentando il computo dei danni che si aggirano su alcune migliaia di euro e saranno quantificabili con maggior precisione solo dopo un accurato sopralluogo tecnico. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.