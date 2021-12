Accese le luminarie di Vicenza Gold Christmas: al via eventi e show fra cielo e oro FOTOGALLERY

Accese ieri sera in centro ma anche nei quartieri le luci di Natale di Vicenza: un allestimento sui caratteri dell’oro. A premere l’interruttore, alle 17, sono stati Ornella De Biase, medico della centrale operativa Suem dell’azienda Ulss 8 Berica, e Andrea Gregori segretario del Nursind Vicenza.

Sulla Loggia del Capitaniato insieme al sindaco Francesco Rucco e l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.

La cerimonia natalizia è stata accompagnata dalla musica dell’orchestra degli studenti delle terza B della scuola ad indirizzo musicale Barolini che si è esibita davanti alla Loggia del Capitaniato, in piazza dei Signori. L’allestimento (che ha nel dorato il colore dominante, forse in richiamo alla tradizione orafa vicentina) prevede l’immancabile cascata di luci, l’albero di Natale e un’autentica sorpresa con il bosco d’oro e lo scrigno delle gioie. Attivati anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Campo Marzo e le luminarie, non solo in centro storico ma in tutti i quartieri.

Fra gli appuntamenti previsti, che renderanno Vicenza una città magica ed accogliente anche per i visitatori e i turisti, c’è il ritorno delle grandi mostre in Basilica Palladiana con ‘La Fabbrica del Rinascimento’ (dall’11 dicembre) che rappresenta l’ennesimo trampolino di lancio per la candidatura della nostra città a Capitale italiana della cultura per l’anno 2024.

Nei prossimi giorni, più nel dettaglio, prenderanno il via gli altri eventi e innovativi allestimenti previsti quest’anno dall’iniziativa “Vicenza Gold Christmas”. Sabato 4 dicembre saranno inaugurati il “Giardino incantato” al Giardino Salvi e i tradizionali chalet in legno del Mercatino di Natale in centro storico. Domenica 5 dicembre, quindi, in piazza dei Signori prenderanno il via le “Gioie del Natale”, gli show con effetti audio, luci architetturali e proiezioni che metteranno in moto, ogni ora, il grande scrigno con carillon dorato.