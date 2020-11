Accompagna la moglie per una visita e poi sparisce. Ritrovato in stato confusionale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grazie alla polizia locale di Vicenza si è risolta nell’arco di poche ore quella si stava prospettando come una drammatica ricerca di persona scomparsa, risalente alla prima serata di martedì. Su richiesta di un familiare, un equipaggio in servizio è riuscito a trovare un uomo in difficoltà, che si era perso a causa di un probabile stato di malessere, facendo scattare l’allarme.

Ore concitate e di profonda inquietudine per i familiari rimasti in attesa di notizie, dopo aver cercato invano nelle vicinanze il congiunto per tutto il pomeriggio, per il quale si temeva fosse stato vittima di un incidente vista la prolungata e inspiegabile assenza.

A renderlo noto oggi è proprio il comando del capoluogo, che ha spiegato come una pattuglia impegnata nel traffico cittadino sia intervenuta l’altro giorno per rintracciare un cittadino padovano di Vo Euganeo, che qualche ora prima aveva accompagnato la moglie ad una visita specialistica in Villa Berica. Con l’accordo di posteggiare l’automobile con cui avevano raggiunto Vicenza per poi tornare nella clinica e ricongiungersi. Era da poco trascorsa l’ora di pranzo quando marito e moglie erano partiti alla volta del capoluogo berico, con discreto anticipo rispetto all’orario di visita.

Una lunga attesa quella che ha trascorso però la povera donna, in solitudine, con ansia crescente al trascorrere del tempo, fino a informare una figlia di quanto stava accadendo a Vicenza e dell’apprensione che ne conseguiva. Una volta sul posto proprio la più giovane delle due donne, dopo aver perlustrato a lungo la zona sconosciuta, si è rivolta a un coppia di ex vigili notati nei dintorni, impegnati tra corso Padova e viale Trissino. Chiedendo e ricevendo subito aiuto, quando ormai erano circa le 20.30.

Fortunatamente poco dopo l’uomo è stato ritrovato nei dintorni del nuovo Tribunale di Vicenza, a piedi, nel piazzale Fraccon e in stato confusionale, tanto da essere trasportato e quindi ricoverato all’ospedale di Vicenza. Non sarebbe in pericolo di vita ma saranno necessario approfondimenti sul piano neurologico per capire cosa abbia provocato la stato di smarrimento all’origine dell’allarme. Successivamente è scattata anche la ricerca della sua vettura, visto che l’uomo non era affatto in grado di dare indicazioni su dove l’avesse parcheggiata, fino a ritrovarla in tarda serata in contra’ Porta Padova.