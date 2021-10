Al Battaglione Alpini Vicenza la cittadinanza onoraria. Un weekend di eventi

Sarà un lungo week end dedicato agli alpini quello che Vicenza si appresta a vivere in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria al Battaglione Alpini Vicenza da parte del consiglio comunale.

Il primo momento ufficiale è in programma oggi giovedì 7 ottobre alle 17 quando il consiglio comunale di Vicenza approverà la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria al Battaglione Alpini Vicenza, “in quanto rappresentativo della storia delle truppe alpine, onorando in tal modo Vicenza per l’esemplare servizio ispirato ai fondamentali valori umani della solidarietà, della pace e dell’aiuto al prossimo e della difesa dei diritti umani”.

“Gli alpini sanno unire. E questo è un riconoscimento doveroso – ha ricordato il sindaco Francesco Rucco, facendo proprio il sentimento espresso in modo bipartisan dai consiglieri firmatari della proposta – che il consiglio comunale si appresta ad attribuire in modo unitario a un leggendario battaglione che si è distinto per imprese eroiche sui nostri monti durante la Grande Guerra e poi, nel secondo conflitto mondiale, sui fronti greco e russo, e che ancora oggi opera come reparto operativo di pronto intervento nelle calamità naturali“.

l consiglio comunale dedicato al conferimento della cittadinanza onoraria, giovedì 7 ottobre alle 17, si terrà in presenza, ma le normative Covid consentiranno un accesso molto limitato del pubblico alla sala Bernarda (16 persone, pari alla metà dei posti a sedere abitualmente disponibili per la cittadinanza). In alternativa, sarà possibile seguire il consiglio attraverso la diretta streaming proposta sul sito comune.vicenza.it e partecipare agli eventi in programma venerdì e sabato.

Venerdì 8 ottobre alle 21 i cori Ana Amici Miei di Montegalda e Coro Alpino di Lumignano terranno un concerto nella chiesa di Santa Corona (ingresso con green pass fino ad esaurimento dei posto disponibili).

Sabato 9 ottobre alle 9, due corone di alloro saranno deposte al monumento delle 8 Aquile e alla targa dedicata al Battaglione Vicenza sul piazzale della Vittoria a Monte Berico. Alle 10.30 nella Loggia del Capitaniato che si affaccia su piazza dei Signori, avverrà la cerimonia di consegna del conferimento della cittadinanza onoraria della città di Vicenza al Battaglione Vicenza 9° Reggimento Alpini. Saranno presenti le autorità cittadine, i comandanti del battaglione e del reggimento, il presidente nazionale dell’Ana Sebastiano Favero e della sezione di Vicenza Monte Pasubio Luciano Cherobin. Infine, alle 20.30, nel tempio di San Lorenzo ci sarà un certo dell’Orchestra dei Fiati della Provincia di Vicenza diretta dal maestro Andrea Loss. Nel corso della serata è in programma la cerimonia per il rinnovo del gemellaggio tra la sezione di Vicenza Monte Pasubio e la sezione Abruzzi (ingresso con green pass fino ad esaurimento dei posto disponibili).

Le celebrazioni avverranno nel rispetto delle norme contro la diffusione del Covid.

Dall’8 al 10 ottobre, in collaborazione con la Venerabile confraternita del bacalà alla Vicentina, la sezione Ana “Monte Pasubio” di Vicenza organizza la Festa del Bacalà alla Vicentina – A tavola con gli alpini. Venerdì 8 ottobre dalle 18 alle 22 e sabato 9 e domenica 10 dalle 11 alle 22 all’esedra di Campo Marzo saranno allestiti gli stand gastronomici dove sarà possibile consumare la specialità vicentina, mentre in piazza dei Signori dalle 11 ci sarà la vendita da asporto. Il ricavato sarà devoluto alle attività di solidarietà e volontariato di Protezione civile Ana Vicenza.