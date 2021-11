Al via la raccolta di farmaci non scaduti da donare a chi è in difficoltà

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mai più sprechi di farmaci. Questo l’obiettivo dell’iniziativa per la raccolta di medicinali non scaduti che l’assessorato all’ambiente del comune di Vicenza ha deciso di promuovere, sottoscrivendo un protocollo d’intesa con il Banco farmaceutico nazionale onlus, Ordine dei farmacisti della provincia di Vicenza, Federfarma Vicenza, Aim Ambiente e Ulss 8 Berica.

“A tutti noi – commenta l’assessore all’ambiente Simona Siotto – è capitato di non dover più utilizzare farmaci ancora validi e correttamente conservati e trovarsi nell’imbarazzo di doverli gettare. Nell’ottica dell’eliminazione degli sprechi e della diffusione dell’uso solidale delle risorse in eccesso, aderiamo alla proposta del Banco farmaceutico di raccogliere questi medicinali presso le farmacie cittadine, per destinarli tramite gli enti assistenziali e caritativi ai cittadini in situazione di marginalità”.

Il progetto partirà a breve con il coinvolgimento di un primo gruppo di farmacie della città aderenti volontariamente alla sperimentazione. I cittadini potranno recarsi in queste farmacie per donare i farmaci che, dopo il controllo da parte del farmacista su validità e idoneità alla restituzione, saranno raccolti e conservati in un apposito contenitore fornito da Aim Ambiente. Gli enti assistenziali interessati saranno attivati dal Banco farmaceutico per il recupero periodico dei farmaci donati.