Auto a fuoco nel parcheggio dell’area commerciale Globo-Tecnomat: decine di chiamate al 115

Alle 16.30, di lunedì 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nel parcheggio dei magazzini Globo e Tecnomat lungo la Strada regionale 11 in via Olmo ad Altavilla Vicentina per l’incendio di un’auto: nessuna persona è rimasta ferita.

Alla sala operativa dei vigili del fuoco, al numero di emergenza 115 sono giunge decine e decine di chiamate di persone che si trovavano in zona per fare shopping: a preoccupare, soprattutto, era la presenza di altre auto parcheggiate vicine.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Vicenza e Arzignano hanno prontamente spento le fiamme della Fiat Punto che il proprietario aveva parcheggiato qualche mezz’ora prima.

Le cause probabilmente di origine elettromeccaniche sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo raffreddamento e bonifica dell’auto sono finite dopo circa un’ora.