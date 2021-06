Mezzo agricolo si ribalta e travolge il conduttore: ferito gravemente un 60enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente sul lavoro tra i campi vicino a località Valmarana proprio questa mattina, con vittima dell’infortunio un agricoltore di età approssimativa sui 60 anni, residente nella zona, rimasto con parte del corpo sotto a un mezzo che stava conducendo in prima persona su un appezzamento di terreno.

Erano le 9.35 di oggi quando una telefonata al 118 ha chiesto aiuto immediato in territorio di Altavilla Vicentina, proprio alle pendici dei colli. Le generalità dell’infortunato, che avrebbe riportato traumi multipli, rimangono per il momento riservate.

Un’ambulanza inviata dall’ospedale San Bortolo del capoluogo berico è stata indirizzata in codice rosso subito verso via Giacomo Matteotti, strada lunga svariati chilometri che da Sant’Agostino porta alla zona di campagna. Medico e operatori del Suem sono usciti in codice rosso di massima gravità ma, fortunatamente per la vittima dell’incidente, la situazione si sarebbe rivelata meno critica di quanto prospettato.

Il 60enne vicentino è stato soccorso e stabilizzato sul posto, per poi essere trasportato in rientro al pronto soccorso di Vicenza stavolta con un codice di media gravità. Sono in corso accertamenti radiologici in queste ore post-intervento, per valutare l’effettiva entità delle fratture multiple riportate dall’uomo, in particolare ad un arto e al torace, a causa del peso del trattorino rovesciatosi forse a causa di un avvallamento o di una pendenza del terreno su cui stava lavorando, non calcolate.

Esclusi traumi alla testa per l’agricoltore, fattore importante in questi casi, evitando anche il ricorso alla terapia intensiva: è infatti sempre rimasto cosciente e ha indicato in particolare in una gamba la parte del corpo più dolente. Se non verranno riscontrate lesioni interne invisibili al primo soccorso, la prognosi di guarigione potrebbe venire sciolta nel corso della giornata.