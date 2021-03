Nuovo controllo antidroga a Sovizzo: “pescato” un piccolo pusher di marijuana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore continuano imperterriti in questo periodo a scoraggiare lo smercio di droga nell’area di loro competenza, agendo in particolare nel comune castellano, nella periferia di Alte Ceccato e a Sovizzo, dove di recente è stato colto in fallo uno spacciatore di cocaina.

Proprio ieri, infatti, e per di più in pieno giorno, i militari hanno messo alle strette un giovane di 22 anni residente all’Altavilla dopo aver notato i suoi “sudori freddi” al cospetto di un normale posto di controllo in strada.

Un atteggiamento istintivo che ha tradito l’attività illecita di cui il giovane vicentino sarebbe uno dei “protagonisti” negli ultimi tempi: il mercato dello spaccio al dettaglio di droghe leggere, in questo caso marijuana. Dalla sua auto nel primo pomeriggio di martedì sono infatti emersi circa 15 grammi di sostanza non permessa, occultata in un vasetto di vetro e suddivisa in ovuli di cellophane, oltre a 900 euro in contanti.

Per S.M, nato nel 1999 e del quale i carabinieri hanno fornito le sole iniziali, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, con rilascio a piede libero, in attesa che la Procura di Vicenza prende i provvedimenti dovuti a suo carico. In questo caso di tratterebbe di un giovane incensurato. Dopo il fermo per il controllo in via degli Aceri a Sovizzo e il sequestro della discreta quantità di marijuana e dei quasi mille euro in contanti in suo possesso, da adesso in poi avrà modo di riflettere sulla convenienza di rinunciare alle attività di smercio di droga non consentite dall’ordinamento italiano, o in alternativa infilarsi in tortuoso cammino tra aule di giustizia e carcere, se recidivo.