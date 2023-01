Anche a Vicenza la sosta sulle strisce blu si può pagare con la app Telepass

È ora attivo anche nel Comune di Vicenza il servizio di pagamento della sosta nelle aree gestite con parcometro tramite l’app Telepass: grazie alla collaborazione con GPS Global Parking Solutions, società concessionaria del servizio di sosta, è ora possibile pagare il parcheggio sulle strisce blu con lo smartphone, anche senza avere il Telepass in auto.

Il servizio, riservato ai clienti che utilizzeranno l’app Telepass o Telepass Pay X, permette il pagamento dei soli minuti di sosta effettivi, sulla base delle tariffe indicate dal Comune, senza alcun costo aggiuntivo sulla tariffa della sosta. Basterà scaricare l’app Telepass o Telepass Pay X, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta (anche attraverso tagli orari predefiniti). Al resto ci pensa l’app, che avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare le multe.

In più, la funzione “sosta senza limiti” permette al cliente di avviare la sosta senza impostare l’orario in cui riprenderà l’auto, in modo da poterla interrompere quando vuole. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è automaticamente verificata dagli ausiliari del traffico tramite consultazione di un palmare, inserendo la targa del veicolo in sosta.

È possibile, inoltre, fare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste presente nell’app Telepass.

“Con l’avvio del servizio Strisce blu a Vicenza, diventa più semplice ed economico parcheggiare in città, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana. – ha dichiarato Aldo Agostinelli, chief consumer and marketing officer di Telepass. – Grazie alla proficua collaborazione con GPS, la città si aggiunge alle oltre 230 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.