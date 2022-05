Arrestato dopo le molestie sessuali nei confronti di un 15enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un giovane 15enne ha chiamato in lacrime il 113 riferendo di aver subito molestie sessuali, il grave episodio è avvenuto in tarda serata di ieri, 24 maggio, quando la Centrale operativa della Questura di Vicenza ha inviato in Corso San Felice una pattuglia per verificare la denuncia. Giunti sul posto poco dopo le 21, gli agenti, hanno individuato la giovane vittima in evidente stato di shock, insieme al ragazzo c’era il suo aggressore, N.M. 25enne cittadino del Burkina Faso e residente in città.

Il minore, con grande difficoltà, ha cercato di spiegare succintamente l’accaduto per poi presentare querela, in Questura, alla presenza di un genitore. L’aggressione è iniziata verso le 20.45, mentre si trovava a piedi in Corso San Felice e Fortunato e stava guardando il cellulare, nei pressi della rotatoria di entrata del supermercato Lidl, inaspettatamente, si è sentito palpeggiare con violenza il sedere da un uomo di colore, che tentava anche di toccargli i genitali, rivolgendogli frasi irriguardose.

Dell’arresto, è stato avvisato il Pubblico Ministero di turno nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, il quale ha disposto che l’arrestato venisse trattenuto associato alla Casa Circondariale di Vicenza, l’uomo è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria