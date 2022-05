Dieci colpi di posta esplosi dal balcone, denunciato 31enne

Una decina di colpi di pistola sparati dal proprio balcone di casa, questo hanno udito i vicini residenti in pieno centro storico a Vicenza, dove in Contrà Porta Padova si è consumato un momento di follia da parte di un 31enne. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, 24 maggio, conclusosi con l’arrivo della polizia chiamata dai testimoni impauriti per quanto hanno udito.

Una volta ascoltati i testimoni, gli agenti, hanno proseguito con l’identificazione del colpevole del pericoloso gesto che avrebbe potuto costare caro a qualche passante. I colpi esplosi dalla pistola, scoperto poi essere una scacciacani, sono stati indirizzati direttamente in strada. I poliziotti hanno denunciato in stato di libertà, per procurato allarme e per accensioni ed esplosioni pericolose, M. K. P. trentunenne, residente in provincia.