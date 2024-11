Assegnate le deleghe ai consiglieri provinciali: due i vicepresidenti, Marsetti e Negro

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha incontrato ieri i consiglieri provinciali eletti lo scorso 29 settembre con le liste “il Centrodestra Uniti per Vicenza” e “Casa Civica” e ha comunicato loro le deleghe assegnate.

Come anticipato nei giorni scorsi, i vicepresidenti sono due: Moreno Marsetti (sindaco di Malo) è vicepresidente vicario, mentre Filippo Negro (sindaco di Chiampo) è vicepresidente senza funzioni vicarie. “La suddivisione delle deleghe – chiarisce il presidente Nardin – tiene conto delle competenze, dell’esperienza e, non per ultimo, della disponibilità dei singoli consiglieri”.

“Sono certo – aggiunge il presidente Nardin – che ogni consigliere porterà un contributo concreto e prezioso per il buon funzionamento dell’ente. Ricordo che il lavoro dei consiglieri è completamente volontario, non sono previste indennità, a fronte di temi di grande impatto sul territorio e sui cittadini, come le scuole, le strade, l’ambiente, la pianificazione territoriale, il turismo. Per questo motivo – afferma Nardin – confido nella collaborazione di ognuno dei 16 consiglieri eletti, delegati e non, ognuno per il ruolo a cui è chiamato che, sono certo, verrà interpretato al meglio per il bene del territorio”.

Il presidente Nardin ha tenuto per sé le seguenti materie: fondi comuni confine, rapporti con l’Unione Province nazionale e regionale, rapporti con la Regione per la gestione delle funzioni delegate, rapporti con il Comune di Vicenza, Università, Sp31.

A Moreno Marsetti, vicepresidente con funzioni vicarie, sono state assegnate le deleghe alla programmazione e organizzazione, ricerca e promozione bandi, Gal e Comunità Montane, Ipa, caccia pesca e polizia provinciale, sicurezza, attività produttive, artigianato e agricoltura, ponte di Roana.

Filippo Negro, vicepresidente senza funzioni vicarie, si occuperà delle deleghe relative all’ambiente e mobilità lenta e sostenibile, transizione energetica, energie rinnovabili e comunità energetiche, lago di Fimon.

Ad Alberto Bertoldo sono state assegnate invece la protezione civile e difesa del Suolo, innovazione digitale e sistemi informatici, Sp46 e sport.

Davide Berton si occuperà di viabilità Nord-Est, ciclovie e rapporti con A4 Holding.

Ad Enrico Costa vanno le deleghe relative alla programmazione costruzione e manutenzione dell’edilizia scolastica.

A Davide Faccio sono state assegnate le deleghe su pianificazione territoriale ed urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche, grandi opere (fatte salve quelle oggetto di delega specifica ad altri consiglieri).

Maria Cristina Franco è incaricata delle deleghe alla cultura, Rete biblioteche vicentine, programmazione-pianificazione-dimensionamento scolastico, pari opportunità e gentilezza.

Francesco Enrico Gonzo si occuperà di viabilità Sud-Ovest, turismo e rapporti con le Ogd.

A Renzo Marangon sono state assegnate le deleghe relative alle politiche per la montagna ed aree interne, ponte di Debba, rapporti con gli enti locali e al personale.

Infine a Marco Zocca vanno le materie della stazione unica appaltante, bilancio e trasporto pubblico locale.