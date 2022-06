Auto Bmw divorata dalle fiamme in tangenziale di Vicenza. Salvo il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento in regime di massima urgenza mercoledì sera poco dopo le 21 per i vigili del fuoco del comando provinciale, impegnati sulla tangenziale di Vicenza per un incendio scaturito da un’automobile in transito.

Il conducente, un vicentino, si era accorto di un problema improvviso alla sua Bmw 320 e ha dovuto arrestare la marcia in tutta fretta, uscire dalla portiera laterale e mettersi in salvo mentre la vettura andava rapidamente in fiamme.

In pochi minuti e nonostante l’arrivo della squadra di pronto intervento incendi del 115, l’auto è stata del tutto divorata dal fuoco e dal fumo: tutto è andato bruciato sia nel vano motore che nell’abitacolo, rendendola di fatto un rottame irrecuperabile. Per fortuna il guidatore si era reso conto del filo di fumo che fuoriusciva dal cofano, indicatore di un probabile corto circuito elettromeccanico, sgattaiolando fuori e lanciando subito un sos al numero di emergenza 118.

I pompieri arrivati dalla centrale del capoluogo berico hanno spento con la schiuma le vampate di fuoco, in pochi minuti, occupandosi poi dei rilievi per comprendere l’effettiva causa del rogo nel dettaglio. Durante le operazioni di soccorso, ieri sera dalle 21.15 e per oltre un’ora, la tangenziale in direzione Ovest è rimasta chiusa al traffico.