Bacchiglione: al via lavori da 1,2 milioni di euro per consolidare gli argini

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L’avvio del cantiere per i lavori di consolidamento e ripristino dei muri d’argine del fiume Bacchiglione nel tratto a monte del ponte di viale D’Alviano ha generato grande soddisfazione nell’assessore comunale di Vicenza Cristiano Spiller che ha definito l’intervento “ importante per la sicurezza idraulica della città”.

Coordinato dal Genio Civile e finanziato dalla Regione Veneto, l’intervento prevede un investimento di 1,2 milioni di euro e rientra nel Piano triennale per la difesa del suolo e punta a migliorare la sicurezza idraulica di un tratto particolarmente delicato del centro cittadino.

“ L’intervento eseguito dal Genio civile e finanziato dalla Regione per il rafforzamento degli argini del Bacchiglione è il benvenuto perché contribuisce alla complessiva messa in sicurezza della nostra città, attraversata da tre fiumi e quindi particolarmente esposta al rischio idraulico – dichiara l’assessore ai lavori pubblici e infrastrutture Cristiano Spiller –. Si inserisce in un insieme di opere che negli ultimi anni sono state realizzate o sono in corso da parte del Comune e di altri enti, ciascuno per gli ambiti di propria competenza. Il sistema idraulico vicentino è complesso e integrato: comprende fiumi, argini, canali e bacini di laminazione, infrastrutture che devono funzionare come un unico sistema e che risentono sempre più degli effetti dei cambiamenti climatici e dell’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi. Per questo è fondamentale che tutti gli interventi siano finalizzati a una manutenzione costante e accompagnati da un efficace coordinamento tra le istituzioni coinvolte, affinché ogni opera contribuisca realmente alla sicurezza complessiva del territorio”.

L’intervento avviato dal Genio Civile rappresenta infatti un ulteriore tassello delle attività di prevenzione del rischio idrogeologico che interessano il territorio vicentino, in un contesto in cui il rafforzamento delle infrastrutture idrauliche assume un’importanza sempre maggiore per la tutela della città e dei suoi cittadini.

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