Beccati con la droga, denunciato il pusher e segnalato l’acquirente

È partita grazie ai controlli nella zona tra corso Santi Felice e Fortunato, via Rattazzi e via Legione Antonini a Vicenza, a seguito delle segnalazioni dei residenti, l’operazione del Nos e della squadra antidegrado della Polizia Locale che ha portato alla denuncia di un pusher e alla segnalazione dell’acquirente.

Poco dopo le 16 di martedì 2 aprile la pattuglia in borghese del Nos ha così individuato un uomo che si aggirava tra corso Santi Felice e Fortunato e via D’Annunzio, poi spostatosi insieme ad una donna arrivata in monopattino dietro ai cassonetti dei rifiuti di via D’Annunzio nella città capoluogo. Lì è avvenuto lo scambio che ha fatto scattare l’intervento degli agenti: il Nos ha fermato l’acquirente, di 38 anni, poco lontana da via D’Annunzio, con due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi un grammo e un involucro con eroina del peso pari a 0,39 grammi. La pattuglia in divisa della squadra antidegrado ha invece bloccato il pusher, di 35 anni, in corso Santi Felice e Fortunato, trovandolo in possesso di 334 euro in contanti frutto dell’attività criminale. Il pusher è stato denunciato a piede libero per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura in qualità di consumatore. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale.