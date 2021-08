Cadavere di una donna trovato in casa a distanza di giorni dalla data di morte presunta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un corpo già da tempo senza vita e in incipiente stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera in un appartamento di Bolzano Vicentino. Si tratta del cadavere di una donna, di 54 anni, come confermato dai carabinieri della Compagnia di Thiene che sono intervenuti sul posto dopo una segnalazione.

Si tratterebbe di una persona che viveva sola nell’alloggio dove è stata trovata, e che non dava notizie di sè da alcuni giorni. Intorno alla vicenda, per il momento, vige il più assoluto riserbo dopo la conferma della notizia basilare.

Il nominativo della donna deceduta sarà reso noto dalle forze dell’ordine non appena si avrà certezza assoluta dell’informazione data ai familiari. Nessuna indicazione, per ora, su cosa possa aver strappato alla vita la 54enne. La prima pista in questi casi è quella legata a un malore improvviso, senza la possibilità di lanciare una richiesta d’aiuto, ma finchè non saranno resi noti gli esiti dei rilievi da parte dei militari della tenenza perifirica di Dueville, inviati sul posto dal comando per il sopralluogo, non si possono escludere altre indicazioni per le indagini avviate già ieri sera.

Sul posto in via Palladio, insieme alle pattuglie di carabinieri, è stata vista un’ambulanza richiesta al servizio Suem 118. Il medico dell’equipaggio non ha potuto che constatare il decesso della donna ed effettuare un primo esame obiettivo sul cadavere.

La notizia sarà aggiornata non appena saranno rese note le prime informazioni sul caso