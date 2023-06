Scontro auto-furgone sulla provinciale, ferito un 68enne dopo il tamponamento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Soccorsi sul confine tra Bolzano e Quinto Vicentino stamattina, lungo un tratto della Sp30 in seguito a uno scontro tra due veicoli che viaggiavano sullo stesso senso di marcia. Anche se, in realtà, pare che si trovasse in osta al margine della strada provinciale teatro dell’incidente.

Una vettura Skoda, da quanto emerge, avrebbe tamponato il retro di un furgone commerciale di marca Iveco, mezzo che si trovava in quei frangenti in sosta sul lato destro per motivi al momento sconosciuti.

Allarme e richiesta di soccorsi scattati alle 8.40 di venerdì, quindi, con ambulanza del Suem 118 inviata in via Carpaneda Bassa, all’altezza di un’intersezione. Il conducente della vettura danneggiata sul “muso” non avrebbe riportato alcuna lesione, mentre è andata peggio all’autista che non ha avuto nemmeno un attimo per rendersi conto dell’impatto.

Dopo essere stato medicato sul posto e assicurato alla lettiga mobile, un 68enne padovano residente San Pietro in Gù è stato trasportato al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza. Una volta sul posto gli agenti di polizia locale distaccamento di Sandrigo della polizia locale Nordest Vicentino si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico veicolare.