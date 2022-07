Carambola tra utilitaria e due camion sulla strada Postumia, 21enne muore sul colpo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non ha lasciato alcuno scampo alla ragazza che si trovava alla guida di una Nissan Micra la terribile carambola che stamattina alle 8.30 ha coinvolto tre automezzi, di cui un tir e un autocarro industriale, con il bilancio di una vittima. Teatro dello scontro multiplo la nota strada statale “Postumia”, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Bolzano Vicentino. L’identità della poco più che ventenne deceduta stamattina è stata resa nota a mezzogiorno: si tratta di Chelsea Morsoletto, nata nel 2001 e residente a Grantorto, comune padovano distante pochi chilometri dal luogo del dramma.

Un primo scontro tra l’utilitaria e un camion è stato ad impatto frontale, con poi il mezzo pesante a impattare su un secondo in maniera parziale. Illesi i conducenti dei due veicoli per il trasporto merci e macchinari, mentre non c’è stato nulla da fare per la giovane al volante, morta sul colpo secondo le prime indicazioni del Suem 118 che aveva inviato sul posto un’ambulanza con équipe di primo soccorso.

Allo scenario dell’incidente di stamattina hanno assistito altri automobilisti e camionisti in transito all’altezza dell’accesso all’autostrada A31 Valdastico. I vigili del fuoco chiamati in causa sono giunti dal comando provinciale di Vicenza, lavorando in una prima fase per estrarre la ventenne dall’abitacolo e poi, dopo la resa all’evidenza della tragedia, per mettere in sicurezza il tratto interessato e i mezzi coinvolti.

Nel frattempo sono giunti in aiuto anche i carabinieri e gli agenti di polizia locale, che hanno collaborato per chiudere la circolazione su entrambe le direzioni durante i soccorsi e per raccogliere i rilievi necessari per la successiva e necessaria fase di indagini. Possibile l’accusa di omicidio stradale al guidatore dell’autoarticolato, come ipotesi di reato. Non è per il momento nota la dinamica dello scontro, ma sembra che uno dei veicoli abbia invaso la corsia opposta, nel corso manovra di sorpasso oppure per una distrazione fatale (per la giovane donna) alla guida.

Incidente Postumia 1 di 4

La notizia è in aggiornamento