Scooter contro bicicletta sulla Postumia, in due finiscono in ospedale. Grave una 50enne

Bilancio di due feriti gravi tra il tardo pomeriggio e la prima serata di sabato nell’incidente segnalato nel tratto di Sr53 “Postumia” nel territorio comunale di Bolzano Vicentino. Uno scontro tra uno scooter di cilindrata 125 condotto da un 38enne vicentino e una bicicletta da donna, su cui stava pedalando una 50enne del posto.

Quest’ultima, urtata dal motociclo – i due malcapitati protagonisti del fatto percorrevano la trafficata strada regionale nella stessa direzione di marcia, su via Gorizia -, ha avuto la peggio a causa delle lesioni riportate nella caduta sull’asfalto.

Tanto che sabato intorno alle 19 è scattato per lei il ricovero in codice rosso al polo medico del San Bortolo di Vicenza. E’ stata subito trasferita dal pronto soccorso alla rianimazione, con prognosi riservata ma con cauto ottimismo sul graduale recupero, scongiurando l’esito negativo dei soccorsi del personale sanitario d’emergenza. Il trascorrere delle ore notturne successive all’incidente e gli accertamenti diagnostici mirati lasciano margini per sperare nella guarigione.

Anche lo scooterista è stato visitato e curato nello stesso nosocomio vicentino, nel suo caso con prognosi di guarigione più “leggera” per le contusioni riportate nell’impatto, in codice giallo. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Thiene, che si sono occupati dei rilievi sull’incidente che è avvenuto nelle vicinanze dell’ingresso al parcheggio del punto vendita alimentare Prix Quality. Ai militari è spettata inoltre la gestione della circolazione stradale con i disagi conseguiti al traffico e della sicurezza nel corso dell’intervento del Suem. Due le ambulanze inviate per soccorrere l’uomo e la donna feriti.