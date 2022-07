Botte al bar tra il marito della titolare e un cliente. Interviene la polizia, un ferito

Al loro arrivo i poliziotti delle Volanti della Questura di Vicenza hanno trovato un uomo riverso a terra, dopo le percosse subite da parte di uno sconosciuto che nel frattempo si era allontanato. Pochi minuti prima un alterco tra i due, a quanto pare sono rispettivamente il marito della titolare del bar scenario della zuffa e un cliente abituale, era sfociato in una vera e propria aggressione che costretto l’uomo messo ko a presentarsi in pronto soccorso.

Il tutto è avvenuto nei giorni scorsi in piazzetta Lorenzon, nell’area commerciale vicina al Supermercato Alì, dopo la segnalazione telefonica alla centrale operativa proprio da parte della donne che gestisce il locale.

Una volta all’interno gli agenti di polizia si sono occupati di soccorrere la persona trovata stesa e malconcia sul pavimento, interpellando subito il 118 per l’invio di un’ambulanza. Intanto l’aggressore era rimasto nei paraggi e, una volta indicato dai testimoni, è stato trattenuto fino a ricostruire nei dettagli quanto accaduto nei minuti precedenti. La prognosi di guarigione per colui che ha incassato le botte non è stata resa nota, ma si tratta di alcuni giorni di riposo senza necessità di ulteriori cure.

Secondo la nota della Questura berica, si sarebbe appurato che la causa del diverbio tra i due, poi sfuggito ai canoni dialettici, traeva origine da debiti non saldati su cui saranno portati avanti degli accertamenti mirati per conoscerne meglio l’origine. Per il momento il cliente violento non è stato ancora denunciato, toccherà alla presenta vittima presentarsi di fronte ai militari per raccontare l’accaduto, una volta ristabilitosi.