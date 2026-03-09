“Breaking the rules”, sabato 14 marzo al B55 una giornata di gioco e prevenzione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In occasione del mese di marzo, dedicato alla prevenzione delle dipendenze legate al gioco d’azzardo, sabato 14 marzo si terrà una speciale giornata di sensibilizzazione al Polo Giovani B55.

Durante la giornata sarà possibile partecipare a sessioni del gioco da tavolo “Breaking the Rules”, edito da Caritas Ambrosiana. Il passatempo per giovani e adulti aiuta a comprendere i meccanismi che spingono milioni di persone a giocare d’azzardo e insegna a riconoscerli a scopo preventivo. Grazie al coinvolgimento di Taxi1729, società di divulgazione scientifica, e di Michele Bellone, game designer, Breaking the Rules poggia le sue fondamenta su solide basi matematiche e psicologiche ed è un’attività divertente per tutti che crea un equilibrio tra gioco e formazione.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Progetto Giovani Vicenza, Cooperativa Nuova Vita con la campagna “Io Non Mi Gioco”, Ulss 8 Berica e Role the Dice, con l’obiettivo di promuovere informazione e prevenzione attraverso un evento ludico, informale e partecipativo. Le attività previste nel corso della giornata sono volte alla sensibilizzazione sul tema delle dipendenze da gioco d’azzardo: nell’ambito di un contesto positivo e aggregativo si vuole dimostrare come il gioco possa essere un’esperienza sana, consapevole e relazionale. Unendo divertimento e consapevolezza, si punta a promuovere una cultura del gioco responsabile.

Le sessioni si svolgeranno presso il Polo Giovani B55 in contra’ Barche 55 in quattro slot: dalle 14 alle 15:30, dalle 15:30 alle 17, dalle 17 alle 18:30 e dalle 20 alle 21:30. L’evento è gratuito e a partecipazione libera con prenotazione obbligatoria al seguente link.



