Cadavere nel cantiere: è di un 36enne inquilino del palazzo. Si sospetta l’omicidio

Il corpo ritrovato senza vita in un cantiere di ristrutturazione a Vicenza appartiene a Carlos Turra, un 36enne che viveva nello stesso condominio oggetto di lavori. L’identità dell’uomo è stata confermata nella serata di giovedì 18 settembre, dopo il rinvenimento risalente alla mattinata dello stesso giorno nel quartiere di Bertesinella. A dare l’allarme sono stati gli operai di una ditta impegnata nell’intervento edile.

Carlos Turra, persona conosciuta nella zona di periferia Est della città berica, era domiciliato in uno degli appartamenti del complesso popolare. Secondo fonti di stampa, viveva da solo ma nell’alloggio è stato trovato un coinquilino, subito interrogato dagli investigatori delle Questura di Vicenza intervenuti alla segnalazione.

Un telo di colore azzurro è rimasto per ore steso sul corpo di Turra, fino al nulla osta per la rimozione del cadavere una volta terminati i rilievi della polizia scientifica. Si trovava in una zona isolata del cantiere, all’esterno degli stabili, ma in prossimità di una cabina edile localizzato in via Rossa. Alle 9 circa dei dipendenti avevano notato una figura stesa a terra e subito si è pensato si trattasse di un senza dimora che si era intrufolato tra le transenne per dormire. Solo pochi minuti dopo la scoperta più macabra.

Il giovane uomo, di origini sudamericane, in passato aveva avuto dei problemi di giustizia e le indagini vertono in questi ambiti per cercare di valutare in profondità se una delle ipotesi in essere, quella di omicidio viste le ferite riscontrate dal medico legale alla testa e alla braccia, sia la pista principale percorribile dagli investigatori. Allo stato attuale, però, non si possono escludere cause di morte autolesionistiche, mentre appare da accantonare l’esito da malore. Turra lascia tre figli, frutto di due precedenti relazioni, tutti residenti all’estero e la madre, che vive nel capoluogo berico e chiamata ieri sullo scenario della tragedia.

