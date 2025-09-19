Allagamenti, l’appello del comitato: “Le opere attese e la manutenzione non possono aspettare”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato rilasciato dal comitato scledense “Basta allagamenti” in merito all’assemblea tenutasi ieri sera, giovedì 18 settembre, nella sala parrocchiale di Santissima Trinità e che ha visto la partecipazione di quasi 200 persone del quartiere.

“Siamo contenti”, dichiarano gli organizzatori, “che dopo mesi di lavoro del comitato rivolto a sensibilizzare l’amministrazione comunale rispetto ai problemi di allagamenti del quartiere di S.S. Trinità, siano state elaborate delle soluzioni e che il quartiere abbia avuto la possibilità di sentire direttamente dall’amministrazione comunale ciò che verrà messo in campo per metterlo al sicuro dagli eventi climatici estremi”.

Ci siamo confrontati durante la serata con la giunta e l’ing. Basilisco dell’ufficio Tecnico lanciando alcune idee, come ad esempio la vasca sgrigliatrice lungo via dei Vigna, e abbiamo fatto conoscere le azioni del comitato in questi mesi: il nostro monitoraggio del

territorio ha fatto sì che l’amministrazione comunale iniziasse a muoversi rispetto ad anni passati in cui non si è vista alcuna opera realizzata.

Nel nostro precedente incontro di maggio con la Giunta, solo per tornare a qualche mese fa, sembrava che le opere tanto attese fossero molto lontane nel tempo. I nostri sopralluoghi, poi, hanno portato alla luce situazioni di mancata manutenzione incredibile: centinaia di metri cubi di materiale sono presenti nel tratto tombato del torrente Caussa: è urgente liberarlo e siamo contenti che l’amministrazione abbia dichiarato che lo farà a breve.

“Vedere scritta la data presunta di fine lavori da un lato ci conforta, dall’altro ci preoccupa per il tempo che dovrà passare da qui al 2027”, dicono gli organizzatori. Le opere presentate sono tutte necessarie e urgenti: vorremmo che fossero una assoluta priorità nel piano delle opere comunali. Come ha detto la sindaca in assemblea, “non dormo la notte ogni volta che piove tanto”, ci aspettiamo, dunque, che quanto presentato venga rispettato. E nel frattempo che venga posta in essere una maggiore attenzione alla manutenzione, come ha più volte sottolineato il comitato e i molti cittadini che sono intervenuti.

Gli abitanti di Ss. Trinità hanno anche rimarcato il fatto che i rapporti con gli altri enti competenti (Viacqua, forestale, genio civile etc) per le per la realizzazione delle opere sono di competenza della giunta e pertanto ci si aspetta che non avvenga uno scaricabarile, ma che si trovi il modo di cooperare con essi affinché venga messa in sicurezza la rete idraulica e quindi le abitazioni, i garage, le cantine dei cittadini di Santissima Trinità.

È nato un percorso lungo e complesso per non avere più paura degli allagamenti: il comitato ha chiesto e ottenuto di diventare un punto di riferimento per l’amministrazione comunale nel quartiere. Monitoreremo e faremo da pungolo per non perdere altro tempo: oltre alle opere attese anche la manutenzione ordinaria e straordinaria non può aspettare.

