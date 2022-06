Calcio femminile, il Vicenza conquista la Coppa Italia di serie C

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo una finale molto combattuta, disputata a Firenze, le ragazze allenate da Moreno Dalla Pozza riescono ad imporsi sulla Ternana guidata dall’ex biancorosso Marco Schenardi. Il gol messo a segno da Marta Basso su rigore all’inizio del secondo tempo è sufficiente per portare a casa la Coppa Italia di serie C. Grande festa in casa biancorossa, con il Presidente Erika Maran in prima fila a godersi la gioia del trofeo nazionale di categoria, dopo un campionato concluso con il secondo posto in classifica a un solo punto dal Trento.

Una partita molto difficile, non solo per la posta in palio, ma anche per il gran caldo. Le due squadre hanno affrontato il primo tempo studiandosi e badando a non subire gol, con gioco contratto e ritmi non elevati. Il gol dal dischetto di Marta Basso al 47esimo minuto, precede un altro penalty, questa volta però alla Ternana, assegnato per fallo su Cattuzzo, dagli undici metri si prepara Copia che calcia, però, alzando troppo la palla che si infrange contro la traversa e il risultato non cambia.

Da quel momento Basso e compagne riescono a controllare la partita, portando l’1-0 fino al 90esimo. Al termine del match, i moti tifosi sugli spalti si lascano andare a grandi cori e forti applausi per una squadra che ha dimostrato dal primo all’ultimo minuto di volerci credere. Il Vicenza Calcio conquista la Coppa Italia di Serie C 2021-2022 e da il via a grandi festeggiamenti.