Picchia la moglie davanti ai figli, i vicini chiamano il 112. In carcere un 41enne, la donna e i bimbi accolta in una casa protetta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha iniziato a pestare la moglie davanti ai figli, sul pianerottolo di casa, ma per fortuna i vicini non se ne sono disinteressati e hanno chiamato il numero di emergenza 112, attivando i carabinieri che, precipitandosi sul posto, hanno arrestato l’uomo.

E’ accaduto il domenica 20 agosto in un condominio di Caldogno. Ad arrestare A.K., 41enne marocchino pregiudicato per reati comuni e che già in passato aveva avuto una condanna per maltrattamenti in famiglia, è stata una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri di Thiene, entrati in azione alle otto di mattina su segnalazione di un privato cittadino. “Venite, c’è un uomo che sta pestando la moglie, ci sono anche i bambini”: le parole dette dal vicino sarebbero state all’incirca di questo tenore.

I carabinieri, giunti tempestivamente nel posto, hanno trovato A.K. che stava ancora maltrattando la donna sul pianerottolo della loro abitazione. Fermato il marito violento, lo hanno arrestato in flagranza. L’uomo, al termine delle formalità di rito in caserma, è stato portato a Vicenza presso la casa circondariale, mentre la donna, insieme ai due figli minorenni, dopo essere stata visitata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza, ha passato la notte in una casa protetta, reperita dal comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Thiene.