Furgone e il suo carico di volantini in cenere a causa di un incendio in autostrada

Giornata di lavoro straordinario per i vigili del fuoco provinciali, che nel pomeriggio di mercoledì sono stati richiesti in regime di massima urgenza lungo il tratto vicentino dell’autostrada A4, precisamente tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est.

La chiamata con richiesta di soccorso è giunta una manciata di minuti dopo le 16 odierne alla centrale del 115, che ha inviato dalla sede di Vicenza due automezzi speciali con a bordo sette operatori pronti a intervenire per spegnere l’incendio sviluppatosi su un furgone commerciale.

Gli stessi pompieri del capoluogo intervenuti sulla carreggiata Ovest, in direzione Verona, hanno confermato che nessuna persona è rimasta ferita nell’occasione. Conducente e passeggero del furgone, che trasportava volantini e opuscoli di carta, sarebbero infatti scesi dal veicolo in tempo utile dopo aver accostato in una piazzola di corsia d’emergenza, mentre già del fumo fuoriusciva all’esterno.

Grazie alle pompe di liquido collegate ai due mezzi del 115, tra cui un’autobotte di supporto, i pompieri sono riusciti con pazienza a spegnere le fiamme, dopo aver delimitato una zona di sicurezza. Il veicolo, come si nota dalle immagini, è stato devastato dal calore del fuoco sviluppatosi dall’interno e ne è rimasto solo il rottame, e anche il carico cartaceo è andato in cenere come era lecito aspettarsi. I danni riportati sono quindi ingenti, per svariate migliaia di euro.

Le cause dell’incendio al veicolo sarebbero di probabile natura elettromeccanica, quindi un guasto o un corto circuito interni al vano motore. La squadra di vigili del fuoco intervenuta presenterà un rapporto dettagliato, utile a determinare con maggior precisione cosa sia avvenuto. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora, con rallentamenti inevitabili.