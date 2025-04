Archeologia romana, Sagra di San Marco e dei Cuchi, sport ed escursioni: ecco gli eventi del weekend

Archeologia e giardini, ma anche sport ed escursioni. Sono solo alcune delle proposte che andranno a caratterizzare il ricco “menù” di eventi in programma per l‘ultimo weekend di aprile nel Vicentino. Dal capoluogo all’Altopiano dei Sette Comuni, passando per Bassano del Grappa e Sarcedo, saranno molte le località che proporranno cose da fare e luoghi da visitare e vivere. Gianni Manuel e Martina Polelli, come d’abitudine, hanno riepilogato gli appuntamenti più interessanti ai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“.

A Vicenza, sabato 26 aprile, sarà possibile visitare l’area archeologica di Corte dei Bissari, negli interrati della Basilica Palladiana. Nella stessa città, sabato 26 e domenica 27 aprile, avrà luogo la seconda edizione di Interno Verde, la manifestazione che permetterà di visitare i più suggestivi e curiosi giardini privati del centro storico.



In quel di Canove di Roana, da oggi e fino a domenica 27 aprile, torna la tradizionale Sagra di San Marco e dei Cuchi. Domani 25 aprile, invece, Lusiana Conco farà da sfondo ad un’escursione guidata lungo il percorso della Valle dei Mulini. L’esperienza comprende anche l’accesso alle macchine idrauliche.

Sempre domani 25 aprile, partendo da Rubbio di Lusiana Conco, si andrà alla scoperta di aneddoti e fatti storici relativi agli accordi tra Repubblica di Venezia e Spettabile Reggenza dei Sette Comuni. Bassano del Grappa, nella stessa giornata, farà da tappa di Veneto Gravel, l’evento gravel bikepacking più grande al mondo.

A Sarcedo, domenica 27 aprile, prenderà il via una passeggiata sui sentieri della Resistenza. A Cismon del Grappa invece, domani 25 aprile, si terrà la 22° edizione di “La Gusella cammina“, marcia non competitiva con percorsi da 6, 13 e 15 chilometri.

Sempre domani 25 aprile, a Fara Vicentino, avrà luogo “Trek & Brunch tra le vigne“. Nella medesima giornata infine, in quel di Velo d’Astico, si celebrerà la “Festa della Frasca“. Tante le iniziative in programma, tra bancarelle di prodotti tipici, stand gastronomico, intrattenimento musicale e attività per i più piccoli.

Gabriele Silvestri

