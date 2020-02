Cane fa la cacca e il ragazzo non la raccoglie: anziano gliela spalma in faccia

Che la questione degli escrementi di animali domestici sui marciapiedi e i parchi sia sempre più fonte di rabbia e disagio per molti cittadini, è un dato di fatto, ma i carabinieri di Vicenza hanno stentato a credere alle loro orecchie quando hanno raccolto la denuncia verso ignoti di una mamma vicentina, che si è recata in caserma raccontando che un anziano inviperito aveva preso la “cacca” dal marciapiede e l’aveva letteralmente “spalmata” sulla faccia di suo figlio tredicenne.

Il ragazzino era stato infatti incaricato di portar fuori i due cani di casa nel quartiere di Sant’Andrea. In via Pizzocaro uno dei due animali avrebbe defecato e a quanto pare il 13enne non avrebbe raccolto il “regalino”, vuoi per la giovane età, vuoi per noncuranza o perché magari “preso” dal cellulare.

La raccolta degli escrementi, peraltro, è ovviamente strettamente prevista anche dal regolamento comunale. Apriti cielo: l’anziano che ha assistito alla scena – sui 70 anni circa – ha raccolto a mani nude la “cacca” e ha rincorso il ragazzino fino a via Picutti, dove l’ha rimproverato e gli ha spalmato gli escrementi sul viso.