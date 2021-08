Capannone di 500 mq distrutto dalle fiamme. In fumo un deposito di e-bike

Danni per decina di migliaia di euro e vigili del fuoco della sede provinciale al lavoro da prima di mezzanotte all’alba a Vicenza la scora notte. L’allarme è scattato da un capannone adibito a deposito e punto vendita in viale della Pace, nel capoluogo berico, dove si è sviluppato un vasto incendio che ha impegnato per ore gli operatori e distrutto quasi del tutto materiali e prodotti contenuti nell’edificio.

All’interno decine di modelli di biciclette nuove ed e-bike presenti nello spazio vendita dell’azienda di commercio all’ingrosso e al dettaglio di cicli, oltre a materiali ed altri mezzi a pedali in riparazione nell’officina annessa. Sul posto un contingente elevato di pompieri giunti da più distaccamenti della provincia.

Dalle prime informazioni il rogo avrebbe devastato l’interno ed è rimasto poco da salvare per il malcapitato proprietario dell’attività commerciale, la M-Bike di Nicola Mutterle, un appassionato molto conosciuto in città. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto indicato dalla segnalazione da Vicenza, Arzignano, Thiene con il gruppo di volontari e hanno messo a disposizione dell’intervento d’emergenza tre autopompe, quattro autobotti, un’autoscala. In tutto 23 operatori disponibili nel turno di servizio notturno che si sono rimboccati le maniche per evitare l’ulteriore propagazione delle fiamme.

Un lavoro di squadra “allargata” che ha permesso sono riusciti a circoscrivere le fiamme al capannone di oltre 500 mq evitando il coinvolgimento delle strutture attigue, le quali sono state interessate dal fumo e sulle quali avverrà in un secondo momento una valutazione dei danni alle pareti esterne .Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco dell’ufficio di polizia giudiziaria del comando: nessuna ipotesi al momento viene esclusa.