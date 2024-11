Capitan Golemic non tornerà in biancorosso: confermata la non idoneità agonistica

Vladimir Golemić non potrà mai più scendere in campo con la divisa biancorossa del L.R. Vicenza, né indossare con orgoglio al braccio la fascia da capitano, come è avvenuto nella scorsa annata. Questo vale almeno per la stagione in corso, ma è probabile pensare in termini assoluti, stando alle normative che regolano salute e sport in Italia.

Di ieri la notizia diramata dal club: il ricorso relativo alla mancata concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica è stato ufficialmente respinto dall’apposita commissione regionale d’appello. Una decisione in linea con la sospensione decretata nel luglio 2024, al raduno dei calciatori del “Lane” in vista della ripresa degli allenamenti dopo la promozione sfumata alla finale dei playoff contro la Carrarese.

Una doccia gelata per tutto l’ambiente biancorosso, non solo per il 33enne di nazionalità serba, di ruolo difensore e con una carriera alle spalle già sostanziosa, che si era affidato a esperti del settore per cercare ottenere il via libera al rientro nei ranghi agli ordini di mister Vecchi. A fine settembre l’aggiornamento in cui si comunicava l’accettazione del ricorso con rimando a un’apposita commissione giudicante, che si è espressa a metà novembre. Di ieri la comunicazione ufficiale con lo stop definitivo. Riguardo alla problematica specifica che riguarda Golemic, vige il riserbo dovuto per il diritto alla riservatezza applicata alla salute.

In un campionato estero – vedi caso Eriksen per analogie – il giocatore potrebbe trovare in futuro un ingaggio ma sempre vincolato all’incrocio tra certificazione medicosanitaria e regole del settore sportivo agonistico. La società berica aveva mantenuto sotto contratto il suo capitano, in attesa di responsi definitivi. Altri risvolti si attendono ora nelle prossime settimane. “La famiglia biancorossa desidera esprimere la propria vicinanza al Capitano – si legge nei post social sui canali del club -, unita al dispiacere di non poterlo vedere scendere in campo a lottare, a fianco dei propri compagni, ad ogni partita”.

Il capitano per la stagione 2023/2024, l’unica giocata a Vicenza, lascia alle statistiche i 24 gettoni di presenza complessivi, conditi da una rete che molti tifosi vicentini ricordano, segnata nel derby con l’Arzignano Valchiampo. In Italia era stato portato dal Crotone dopo la prima parte di carriera trascorsa tra Serbia, Svizzera (al Chiasso e al Lugano) e Grecia.