Carambola sull’A4: furgone “salta” le barriere e si ribalta. Quattro feriti e coda di 9 km

Grave incidente stamattina alle 7.30 lungo l’autostrada A4 nel tratto vicentino, con ripercussioni importanti sul traffico della zona. Lo scontro tra veicoli in marcia in direzione Est verso Padova, pochi chilometri prima del casello di Grisignano di Zocco: quattro le persone a bordo di un furgone che sono rimaste ferite nella carambola del mezzo, finito ribaltato in un campo adiacente.

Sul posto dopo l’allarme si sono riversate polizia stradale, vigili del fuoco, personale ausiliario della società che gestisce la viabilità e due ambulanze del Suem 118. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario al soccorso dei quattro feriti, che sono stati stabilizzati dai sanitari intervenuti anche con l’automedica e trasferiti in ospedale a Vicenza.

Sul piano della circolazione stradale l’incidente ha costretto le forze dell’ordine a chiudere parte della carreggiata per consentire i soccorsi e per evitare altre collisioni tra veicoli e investimenti di detriti di auto rimasti sull’asfalto. La coda di veicoli ha raggiunto alle 9.33 quasi i 9 chilometri, prima del punto di scontro al km 337 tra l’allacciamento alla A31 della Valdastico con l’A4 in direzione Trieste.

Si è viaggiato per un’ora e mezzo a passo d’uomo e anche il traffico ai caselli precedenti di Vicenza Est e Vicenza Ovest ha subito ripercussioni, con inevitabili ricadute sulla viabilità delle principali arterie cittadine intorno al capoluogo berico.

