Carambola tra auto in Riviera Berica: tre feriti traportati in ospedale

Sirene multiple di ambulanze del 118 dirette in località Campedello ieri, intorno alle 19.30, a Vicenza. In soccorso degli automobilisti coinvolti in un pauroso incidente stradale che si è verificato lungo la Riviera Berica, all’altezza della villa palladiana “La Rotonda”.

Tre i veicoli coinvolti, due in seguito allo scontro frontale che ha originato l’emergenza, una terza di striscio. Dopo l’allarme lanciato al 118 sul posto hanno fatto convergenza i team di emergenza sanitaria del Suem del San Bortolo, una pattuglia di polizia locale da Vicenza e anche i vigili del fuoco, impegnati a lungo per rimettere in sicurezza il tratto di strada.

Dopo il ricovero nel polo ospedaliero berico, è emerso che fortunatamente nessuna delle persone ferite mette a rischio la propria incolumità. Sia all’unica donna trasportata in ambulanza in regime di urgenza che i due uomini avviati in pronto soccorso hanno riportato lesioni di media entità. Praticamente distrutti due dei tre mezzi, come del resto le immagini dei pompieri testimoniano.