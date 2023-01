Casolare a fuoco: ritrovato all’interno un cadavere carbonizzato del proprietario

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dramma nel quartiere di Laghetto a Vicenza: all’interno di un casolare andato a fuoco è stato trovato dai vigili del fuoco il cadavere carbonizzato di un uomo. Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, la vittima è il proprietario: Antonio Breganze, 72 anni, ex dirigente della Camera di Commercio di Vicenza.

L’allarme per l’incendio è scattato intorno alle 15 in via Laghi, alle porte di Vicenza. All’arrivo dei pompieri un’alta colonna di fumo si alzava dall’abitazione: l’incendio è divampato all’interno di un edificio rurale disposto su due livelli. Il fabbricato sorge all’interno di un complesso che compre anche una antica villa con un ampio giardino.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto con il personale di prima partenza, un’autobotte, l’autoscala e dieci operatori coordinati dal funzionario di guardia: hanno iniziato le operazioni per forzare l’entrata e le inferriate delle finestre per entrare all’interno e iniziare le operazioni di spegnimento.

Durante l’estensione del rogo è stato purtroppo rinvenuto, come detto, il corpo carbonizzato di un uomo. Sono ora in corso le operazioni di spegnimento di tutti i focolai e la bonifica dell’abitazione. Sul posto è presente anche la polizia di Stato e il personale del Suem 118. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento