Cibo a km0 all’ospedale, l’iniziativa di Coldiretti per un’alimentazione sana

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La salute passa anche attraverso il cibo. Agricoltori, medici, ricercatori e dirigenti sanitari del Veneto si sono uniti per promuovere la prevenzione attraverso un’alimentazione sana e di qualità e hanno aderito al Patto nazionale per la salute dei cittadini, promosso da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, dando vita ad un’alleanza tra il mondo agricolo e quello sanitario con un obiettivo comune: promuovere la prevenzione attraverso il cibo e diffondere una maggiore consapevolezza sulle corrette scelte alimentari.

I produttori a kmzero entreranno all’ospedale San Bortolo di Vicenza, ma anche al Borgo Trento di Verona, alla Città della Speranza di Padova e all’ospedale dell’Angelo di Mestre, trasformando per un giorno questi luoghi di cura in spazi dedicati anche all’educazione alimentare. Un’occasione per ribadire che la salute si costruisce ogni giorno, a partire dalla tavola.

L’iniziativa fa parte della mobilitazione nazionale che coinvolgerà oltre settanta ospedali italiani con l’allestimento di mercati contadini e momenti di approfondimento dedicati ai benefici di un’alimentazione genuina, tracciabile e legata ai territori. L’obiettivo è valorizzare i prodotti agricoli italiani e contrastare il consumo di alimenti ultra-processati e di prodotti privi di una filiera trasparente.

Il ‘Patto’ nasce anche dalla crescente attenzione verso i rischi connessi al consumo di alimenti ottenuti da materie prime di origine incerta o sottoposte a pratiche non consentite in Italia, come il grano trattato con glifosate in pre-raccolta in alcuni Paesi extra UE, o di prodotti ultra-processati, che numerosi studi scientifici collegano all’aumento del rischio di obesità, diabete, malattie cardiovascolari, disturbi metabolici e altre patologie croniche.

Da questa consapevolezza prende forma una collaborazione stabile tra agricoltori, medici e ricercatori per promuovere la dieta mediterranea, incentivare il consumo di prodotti freschi e di stagione e sensibilizzare i cittadini sui benefici di un’alimentazione equilibrata, riducendo il ricorso a cibi ricchi di additivi chimici, zuccheri e ingredienti altamente trasformati.

Negli ospedali veneti saranno organizzati momenti di informazione e sensibilizzazione dedicati ai principi della dieta mediterranea, riconosciuta come uno dei modelli alimentari più efficaci nella prevenzione delle principali malattie croniche. Nei mercati sarà possibile conoscere e acquistare olio extravergine di oliva, legumi, cereali, pasta di qualità, frutta, verdura, frutta secca e altri prodotti simbolo di un’alimentazione salutare.

Il messaggio che Coldiretti lancia insieme al mondo della sanità è semplice: “La prevenzione inizia dalle scelte quotidiane. Scegliere prodotti agricoli italiani, genuini e di qualità significa investire nella propria salute, sostenere il territorio e contribuire a costruire un futuro più sano per tutti”.

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