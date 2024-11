Ciclista 29enne, agente della polizia locale, travolto da un’auto in viale Mazzini. E’ grave

Un giovane ciclista è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo, dopo che nel pomeriggio di oggi, 18 novembre, è stato travolto da un’auto in viale Mazzini a Vicenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15,30 nei pressi della rotatoria fra viale Mazzini, viale D’Alviano e viale Trento: una Fiat Panda cross, guidata da una donna del posto, per cause in corso di accertamento ha investito, mentre stava attraversando, il ciclista 29enne, agente della polizia locale e anche volontario della Croce Rossa cittadina. Il corpo è stato trascinato per alcuni metri.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118, che ha portato il 29enne, dopo le prime cure per stabilizzarlo, in ospedale in codice rosso per politraumatismi. Ha riportato infatti numerose fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale, che dovrà ora ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto anche la polizia stradale.