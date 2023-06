Ultimata la “striscia” di pista ciclabile tra Zanè-Campagne e località Garziere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il “collegamento” tra le piste ciclabili già esistenti a Zanè e Santorso attraverso il nuovo tratto che costeggia la roggia alle “Garziere” è pronto. Via libera quindi ai pedali su una (doppia) corsia apposita in via Leonardo Da Vinci, ultimo tratto di strada in territorio del Comune zanediense fino a raggiungere il confine con l’area di zona industriale a Sud della cittadina orsiana.

Il costo complessivo della nuova pista ciclabile e della revisione complessiva della viabilità per la via di comunicazione ammonta a 381 mila euro, ripartito al 50% tra due enti locali: Provincia di Vicenza e Comune.

Per quanto riguarda il traffico su ruota, invece, la corsa riservata ai veicoli è stata ristretta e diviene a senso unico, in direzione nord-sud verso Zanè. L’opera conclusa nei giorni scorsi è ora percorribile con l’apposizione della segnaletica e dopo l’asfaltatura del tracciato, installata infine la nuova illuminazione della via. Si tratta di una strada parallela interna rispetto alla Sp66, con “sfocia” a sud in via Galvani a Zanè e a nord in via Garziere.

A seguire lo stato di avanzamento dei lavori per conto dell’amministrazione comunale di Zanè è il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici ed Urbanistica Luca Carretta: “abbiamo realizzato questa importante opera a nord del paese – spiega -, che a chiudere il cerchio dell’estesa rete ciclo/pedonale e permette così di raggiungere il territorio di Santorso. La larghezza della pista consente la mobilità ciclistica in entrambi i sensi di marcia garantendo la sicurezza dei velocipedi. Uno spartitraffico fisicamente invalicabile separa la pista ciclabile dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore. Siamo orgogliosi di aver realizzato quest’opera pubblica, che era prevista nel programma elettorale ed è stata realizzata senza indebitamento da parte del Comune”.