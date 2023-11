Incidente in strada “Pasubio”: sei mezzi coinvolti, cinque feriti e lunghe code – VIDEO

Traffico in tilt nello scledense dalle 16,45 per un incidente stradale fra tre veicoli avvenuto a San Vito di Leguzzano alle 16.45, nel quale son rimaste ferite due persone.

La collisione, avvenuta in via Vicenza, lungo la Strada Provinciale 46 “Pasubio” per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un camion che stava trasportando uno scavatore e cinque veicoli, fra i quali un furgone. Sul posto è intervenuto il Suem 118: i feriti sono stati portati in ospedale uno in codice giallo di media gravità e un altro in codice verde con ferite lievi.

La dinamica

L’autocarro, che stava trasportando una macchina operatrice, stava percorrendo la SP 46 in direzione di Malo. Circa cento metri dopo avere oltrepassato l’intersezione con via Giavenale, per cause in corso di accertamento, l’autista (forse per un malore) ha perso il controllo del mezzo coinvolgendo ben cinque auto provenienti da entrambi i sensi di marcia. Una di queste è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante, che ha poi finito la sua corsa contro un palo dell’attraversamento pedonale posto alla propria destra.

A seguito dell’incidente, sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco ed il personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto a trasportare all’ospedale di Santorso cinque persone, delle quali due in codice giallo. I rilievi e la regolazione del traffico, particolarmente intenso, è stata effettuata da tre pattuglie della Polizia Locale “Alto Vicentino”.

Dato che si è reso necessario chiudere l’importante arteria al traffico, i disagi per gli automobilisti sono stati notevoli, dato anche l’orario di punta in cui lo schianto è avvenuto: la strada chiusa ha provocato lunghe code.