Coronavirus, questa sera su Facebook videochat con gli specialisti dell’Ulss 8

Una videochat in diretta con gli esperti dell’Ulss 8 Berica per chiarire i propri dubbi sul Coronavirus e, perché no, riuscire ad affrontare l’attuale situazione di emergenza con qualche timore in meno. È questa l’iniziativa lanciata dall’azienda sanitaria berica, che nella giornata di martedì 16 marzo sulla propria pagina Facebook ospiterà dalle 18.30 una videochat in diretta con le dottoresse Sara Mondino, responsabile del Rischio Clinico, e Maria Teresa Padovan, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Durante il collegamento saranno riepilogate le principali conoscenze acquisite in queste settimane sul virus, le disposizioni organizzative relative ai servizi ospedalieri e le attività di sanità pubblica messe in atto per contenere il contagio. Ma soprattutto, gli utenti che seguiranno il collegamento potranno porre le proprie domande, attraverso i commenti, e ricevere in diretta una risposta.

L’appuntamento è alle 18.30. Per ricevere una notifica di avviso direttamente sul proprio cellulare è sufficiente iniziare a seguire la pagina aziendale @aulss8berica. E per chi non potesse collegarsi in quel momento, il video resterà comunque visibile anche successivamente sempre nella pagina Facebook dell’Ulss 8 Berica.