Coronavirus, tre casi lievi anche nel vicentino. Zaia: “Lunedì riaprano le scuole”

98 casi accertati di cui metà asintomatici, 2 decessi, 2 dimissioni. Sono questi i dati aggiornati dell’epidemia da Covid-19 in Veneto alle ore 12 del 27 febbraio. Li ha resi noti nel quotidiano punto stampa il presidente della Regione, Luca Zaia.

Tre casi lievi anche nel Vicentino. Le tre persone risultate positive sono in isolamento domiciliare. Tutte e tre sono residenti in provincia e avevano contattato il numero verde segnalando leggeri sintomi. Un caso sarebbe collegabile al cluster di Vo Euganeo, il terzo sarebbe legato invece alla situazione epidemica lombarda, frequentata per motivi di lavoro. Ad oggi sono 130 i tamponi eseguiti all’ospedale di Vicenza: 91 sono negativi, 36 in attesa di risposta. Allestite intanto all’esterno degli ospedali di Santorso e Bassano, Noventa, alcune tende attrezzate della protezione civile, destinate alla prevenzione e al pre-triage, in caso di necessità (attualmente sono chiuse): una tenda è stata montata fuori dal nosocomio di Noventa Vicentina, due a Santorso e due a Bassano. All’ospedale di Vicenza, invece, si sta allestendo una struttura prefabbricata, nel sottoportico delle ambulanze, davanti al pronto soccorso, chiamata “camera calda”.

Intanto da ieri all’ospedale San Bortolo di Vicenza è entrato in funzione un laboratorio analisi specifico per verificare la positività o meno al Coronavirus e non sarà quindi più necessario inviare le provette a Padova. A Vicenza potranno afferire anche i campioni provenienti dal resto della provincia.

Riunione stamane a Bassano fra una rappresentanza dei sindaci e i vertici dell’Ulss 7 Pedemontana. “Abbiamo stabilito un raccordo sempre più stretto fra attività dell’Ulss e Comuni – spiega Francio Balzi, presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 2 Alto Vicentino – al fine di avere posizioni omogenee riguardo all’applicazione delle restrizioni previste dall’ordinanza ministeriale”. Domani alle 11 è prevista nella sede della Provincia di Vicenza una riunione con i sindaci: sarà dedicata in particolare al tema dell’eventuale riapertura delle scuole.

‼‼‼ #CORONAVIRUS, IMPORTANTI NOVITA' / Zaia: "Valutiamo di non prorogare l'ordinanza del 22 febbraio" ‼‼‼ Pubblicato da Regione del Veneto su Giovedì 27 febbraio 2020

“Per ora i dati sono contenuti e nella norma, l’andamento e la gestione dell’emergenza sono positivi, al momento. Lavoriamo per un rapido ritorno alla normalità” ha affermato sempre stamane Zaia, che poi si è soffermato sulla questione dell’ordinanza che limita tutta una serie di attività e impone la chiusura delle scuole fino al 1° marzo: “Io penso che l’ordinanza debba essere revocata e che le scuole debbano riaprire lunedì. In Veneto non abbiamo fatti coprifuoco, non abbiamo chiuso aziende e locali, solo musei, scuole, discoteche e cinema”.

Il presidente della Regione Veneto è poi tornato – dopo la riunione di ieri con le categorie economiche, sulle difficoltà per l’economia veneta a causa del Coronavirus. “Il vero tema è quello delle ripercussioni economiche, e questo non dipende da una ordinanza – ha spiegato -. Dipende dal fatto che il mondo intero è terrorizzato”.

“Quando chiedevamo l’isolamento fiduciario per chiunque tornasse da zone infette – ha poi affermato in una intervista radiofonica – i ci siamo presi dei razzisti. Ma ora non è il momento delle polemiche. Mi viene da sorridere perché alcuni paesi che ci vedono come degli appestati hanno delle sanità che non sono neanche paragonabili alla nostra. Il Governo deve farsi valere in Europa: dobbiamo pretendere dei livelli di reciprocità alle frontiere, non è che noi possiamo accettare tutti e gli altri no, ne va della credibilità del nostro paese. Si sappia che se il Veneto, la terra del Pil, va in recessione a causa delle conseguenze del coronavirus, l’Italia fallisce”.